Режиссер Мохов: Мадянов умел собирать людей и притягивать к себе

Заслуженный артист России Роман Мадянов был компанейским человеком и безумно талантливым артистом. Так охарактеризовал актера в беседе с 360.ru его коллега и режиссер Александр Мохов, работавший с ним в сериале «Участок» и других проектах.

«Человек был замечательный. Страшно говорить „был“. Был безумно талантливый артист. Такой добрый, наверное, последнее отдаст, компанейский, веселый, солнечный…» — сказал он.

Мохов назвал Мадянова эпицентром компаний.

«Они умеют собирать людей, к себе притягивать. Потому что эта харизматика его, жизненная энергетика, обаяние… Она, конечно, у Ромки была…» — добавил собеседник 360.ru.

Режиссер отметил, что Мадянов был в прекрасной актерской форме и мог бы сыграть еще множество ролей. Мохов назвал покойного незаменимым.

Сын артиста сообщил, что отец никогда не признавался на съемках, что ему плохо, и не терял оптимизма.

Мадянову было 62 года. Первую главную роль он сыграл еще в детстве — Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелия «Совсем пропащий». Дважды становился лауреатом премии «Золотой орел» и четырежды — премии «Ника». По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.