Шаман простился с умершим пресс-секретарем Коробковым-Землянским

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) попрощался со своим пресс-секретарем Антоном Коробковым-Землянским, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Посвященный участнику команды пост артист опубликовал в Telegram-канале.
«Царство Небесное тебе, мой друг!» — написал Шаман под выложенной фотографией своего пресс-секретаря.
Журналист и пресс-секретарь певца Шамана Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет в московской квартире. По предварительным данным, ухудшение здоровья стало внезапным и прибывшие по вызову медики констатировали смерть пациента.
РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что предварительной причиной смерти пресс-секретаря Шамана стала сердечная недостаточность.
С Шаманом Коробков-Землянский работал с 2022 года.
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