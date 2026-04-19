Слезы, провокации и оскорбления. Как участие Артемия Лебедева в астрологическом шоу обернулось скандалом

Дизайнера и IT-бизнесмена Артемия Лебедева хотят отменить за доведение до слез ведущей шоу «Натальная карта» Олеси Иванченко. Звезды и обычные зрители ополочились против Лебедева, в комментариях к видео ему даже угрожают расправой. 360.ru разобрался, что произошло.

Почему Олеся Иванченко заплакала?

Сетевая знаменистость позвала известного циника Лебедева, своего партнера по юмористическому проекту «Звезды», в свое шоу «Натальная карта». Иванченко и соведущий Дмитрий Журавлев, разумеется, не могли не знать, что бизнесмен далек от эзотерики и отнесется к астрологическим предсказаниям скептически. В этом была бы даже изюминка выпуска. Однако, по общему признанию комментаторов, Лебедев перешел границы. Он не просто отвечал Иванченко резко и насмешливо, но и оскорбил ее непристойным предложением.

Кроме того, ему явно доставляло удовольствие видеть, как она расстраивается из-за неудачного шоу. «Ты сейчас в маске, Артемий, ты не такой. Ты специально идешь на провокацию», — заметила Иванченко и вроде бы шутливо вопросила, «как сейчас не расплакаться». Как Олеся ни предлагала гостю «выйти на человеческую нить разговора», в его поведении ничего не менялось. «Какой смысл идти дальше, если он все отрицает и говорит провокациями?» — воскликнула девушка. Журавлев, посмеиваясь, довольно вяло пытался успокоить Олесю. Он убеждал ее, что причитания ни на что не повлияют и лучше не обращать на провокации внимания. В какой-то момент она объявила, что ей «нужно немного поплакать», и начала вытирать глаза. Артемий Лебедев между тем демонстративно гонял по столу стеклянные шарики.

Через некоторое время он предложил ей бумажный платочек, который она, поколебавшись, приняла. Пару минут Иванченко всхлипывала, прижав платочек к глазам. Сообщила, что «немного устала». Потом довольно быстро успокоилась, и шоу продолжилось. Лебедев даже извинился, правда, очень неохотно. Позже в своем Telegram-канале Олеся назвала состоявшийся выпуск одним из самых сложных. «Вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я не солдат во время строевой подготовки. Я женщина. Я эмоциональна. <…> Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую (как бы легко это ни выглядело на экране) работу, которая обесценивается примерно каждую секунду», — поделилась эмоциями знаменитость. Она добавила, что не держит обиды на Лебедева.

Поддержка зрителей

Выпуск «Натальной карты» с Лебедевым стал одним из самых просматриваемых и обсуждаемых за историю шоу. У Олеси Иванченко сложился имидж нежной, ранимой девушки, которую хочется оберегать. На контрасте с саркастичным Лебедевым она выглядела особенно беззащитной. Поэтому в комментариях многие бросились жалеть Олесю и ругать Артемия. Певица Мия Бойка выразила желание крепко обнять Олесю. Телеведущая Регина Тодоренко умилилась: «Такая хрупкая и нежная!» Актриса Екатерина Волкова призналась, что в ужасе от ситуации. Известная резкими высказываниями актриса Лариса Гузеева предложила «сломать руку» обидчику.

На сторону Олеси Иванченко также встали певец Сергей Лазарев, актриса и певица Юлия Паршута. Юмористка Ольга Парфенюк и актриса Марина Федункив пригрозили разобраться с дизайнером. Федункив нецензурно высказалась в его адрес, скрыв ругательства звездочками. Парфенюк негодовала: «Да мы ему все ребра переломаем!» Обычные зрители тоже в основном возмущались поведением Лебедева: «Он эту бусинку до слез довел?!», «Один из самых неприятных типов», «Почему этот синий ершик еще не отменили?», «Перегнул, конечно, Артемий, разочаровал. Жди отмены», «За Олесю очень обидно». Анфиса Чехова прокомментировала случившееся развернуто. Она похвалила Иванченко за то, что та довела интервью до конца, и призвала женщин сплотиться против человека, который забавы ради заставил девушку плакать.

Меня поразило, с каким удовольствием и даже с внутренним садизмом Артемий Лебедев унижал и топил Олесю Иванченко в эфире. С самодовольной улыбкой, <…> даже гордясь своим поведением. <…> Перед вами в кадре было совершено насилие. Артемий Лебедев изнасиловал морально ведущую! Тогда почему это должно сойти ему с рук? Анфиса Чехова актриса

Были, правда, и другие мнения. Некоторые пользователи Сети обвинили Олесю в том, что она сама провоцировала гостя, плохо подготовилась к интервью и не задавала интересных вопросов, «не вытянула» выпуск. Возмущались и постом Иванченко в канале. Части комментаторов показалось неуместным то, что Олеся сделала акцент на своем поле: «Когда ты сидишь перед гостем, ты не женщина, ты прежде всего профессионал!», «Она там как женщина сидит или как ведущая?»

Был ли скандал?

Сложно отрицать, что Лебедев вел себя некорректно. Однако может возникнуть ощущение, что хайпа вокруг этого выпуска получилось больше, чем он того заслуживает. В конце концов, на самом шоу «дикого, невероятного скандала не произошло», отметил в видео, записанном для 360.ru, певец Прохор Шаляпин.

«Разумеется я на стороне Олеси Иванченко, хотя серьезного конфликта я не увидел. Артемий Лебедев — интеллектуал, у него свой почерк, свое амплуа, но, мне кажется, все-таки по отношению к Олесе с его стороны была грубость. Она моложе, она искренняя, ранимая девочка, а самое главное, совершенно не злая. А в Артемии я увидел немножко яда», — поделился Шаляпин. Он предположил, что Иванченко перегружена работой, и добавил, что с ней стоило обходиться помягче. По мнению певца, Лебедев выбрал неверную мишень. «Я не считаю, что за это нужно отменять Артемия. Олесю я очень люблю, ее любит вся страна: она подкупает своей искренностью, добротой и какой-то даже чистотой. Таких девушек нужно беречь. А Артемию я предлагаю сразиться в интеллектуальном споре, допустим, с певицей Славой. Вот это будет замечательное сражение. А тут неравное», — резюмировал Шаляпин. Ранее Артемий Лебедев назвал президента США Дональда Трампа «старым маразматичным дедом» из-за его планов переименовать несколько аэропортов в свою честь, а певицу Ларису Долину окрестил «ворчливой жадной бабкой» за то, что сразу не оставила деньги покупательнице своей квартиры.