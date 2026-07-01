«Насильно не заставляла». Волочкова ответила на отказ Шамана от дуэта

Волочкова: отказ Шамана от дуэта меня не задел

Отказ певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступить дуэтом с балериной Анастасией Волочковой нисколько ее не задел. Об этом артистка сообщила «Общественной службе новостей» .

«Я лишь сказала, что было интересно сделать такое шоу, где мы с Ярославом поем. Я его насильно не заставляла петь со мной», — сказала Волочкова.

Артистка отметила, что прежде всего занималась балетом, а не профессиональным вокалом. Она только учится петь и не претендует на мастерство оперной певицы Монтсеррат Кабалье.

Волочкова добавила, что знакомые с ее творчеством люди понимают: пение остается для нее просто увлечением.

Ранее Шаман отказался от совместного выступления с бывшей примой Большого театра и заявил, что выходит на сцену только с профессиональными вокалистами.