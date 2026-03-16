Адвокат Валерии Чекалиной (Лерчек) Олег Бадма‑Халгаев в беседе с 360.ru прокомментировал решение суда и рассказал о состоянии здоровья своей подзащитной. По словам защитника, смягчение ограничений может помочь Чекалиной выздороветь.

Гагаринский суд Москвы приостановил производство по делу Лерчик до выздоровления подсудимой. Судья отпустил ее из-под домашнего ареста. Меру пресечения изменили на запрет на общение с определенными лицами и запрет определенных действий.

«Ей нельзя получать корреспонденцию, менять место жительства, пользоваться интернетом. Ей разрешено общение с адвокатами, с врачами», — сказал Бадма‑Халгаев.

С блогера снимут электронный браслет. Ей больше не нужно будет получать специальное разрешение для посещения больниц. Ранее приостановку дела против Валерии Чекалиной одобрило и обвинение.

«Надеемся, что это каким-то образом поможет ей побороть то заболевание, с которым она сейчас борется. И надеемся на долю удачи в борьбе с этой болезнью», — сказал адвокат.

При этом следствие в отношении экс-супруга Лерчик Артема Чекалина продолжается. Дело Валерии обвинение попросило выделить в отдельное производство.

Самой Лерчик недавно сделали операцию на позвоночнике. Причиной стало разрушение нескольких позвонков из-за метастазов. Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Заболевание обнаружили вскоре после родов.

Бывший супруг блогера рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают, что мама болеет.