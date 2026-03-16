Экс-супруг заболевшей раком Лерчек заявил, что их общие дети находятся с ним

Гагаринский суд в Москве рассмотрит вопрос, возможно ли продолжать рассматривать дело Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой нашли рак желудка. На заседание сегодня прибыл бывший супруг блогера Артем Чекалин.

Он рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают, что мама болеет.

«Сейчас семья, друзья — все сплотились. Все, что возможно, делаем», — заявил Чекалин журналистам.

Лерчек диагностировали рак 12 марта. Болезнь уже на четвертой стадии и дала метастазы в легкие, ноги и позвоночник. Накануне блогер прошла первую химиотерапию, после которой уже вышла на связь и рассказала, что ощущает поддержку и настроена справиться с недугом.