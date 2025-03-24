Сегодня 10:17 Началось заседание суда по УДО Михаила Ефремова 0 0 0 Эксклюзив

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В Алексеевском суде Белгородской области началось заседание по условно-досрочному освобождению отбывающего наказание за пьяное ДТП актера Михаила Ефремова. В распоряжении 360.ru появилось видео из зала суда.

Ефремов примет участие в заседании по видеосвязи — его уже подключили к процессу. На кадрах видно, что артист сохраняет спокойствие, на его лице периодически появляется легкая улыбка. Он почти постоянно смотрит в окно.

Ранее Ефремов угодил в скандал из-за телефонного звонка из колонии, в котором он якобы поздравил друга с днем рождения и пообещал устроить «чудовищную движуху» после освобождения. После этого заговорили, что УДО актера оказалось под вопросом.

Адвокат звезды Юрий Падалко в беседе с 360.ru опроверг эти сообщения. По словам юриста, Ефремов ни с кем не говорил по телефону, а распространившаяся по Сети запись является целенаправленным фейком.