Началось заседание суда по УДО Михаила Ефремова

В Алексеевском суде Белгородской области началось заседание по условно-досрочному освобождению отбывающего наказание за пьяное ДТП актера Михаила Ефремова. В распоряжении 360.ru появилось видео из зала суда.
Ефремов примет участие в заседании по видеосвязи — его уже подключили к процессу. На кадрах видно, что артист сохраняет спокойствие, на его лице периодически появляется легкая улыбка. Он почти постоянно смотрит в окно.
Ранее Ефремов угодил в скандал из-за телефонного звонка из колонии, в котором он якобы поздравил друга с днем рождения и пообещал устроить «чудовищную движуху» после освобождения. После этого заговорили, что УДО актера оказалось под вопросом.
Адвокат звезды Юрий Падалко в беседе с 360.ru опроверг эти сообщения. По словам юриста, Ефремов ни с кем не говорил по телефону, а распространившаяся по Сети запись является целенаправленным фейком.
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