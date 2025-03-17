Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области

Осужденный за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов по телефону поздравил друга с днем рождения и пообещал устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области сразу после освобождения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артист во время беседы пожелал приятелю здоровья и «денег немерено».

«Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — сказал Ефремов.

Он также рассказал и про приближающееся заседание по условно-досрочному освобождению — скоро «просто суд и ничего еще непонятно». Инстанция рассмотрит ходатайство актера об УДО 24 марта в 10:00. Заседание состоится в Алексеевском райсуде Белгородской области.

Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы летом 2020 года. Артист управлял автомобилем в нетрезвом виде, выехал на встречку и столкнулся с машиной, в которой находился курьер Сергей Захаров. Мужчина погиб.