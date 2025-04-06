«На это место очки подцепил». Буйнов рассказал пикантную историю из личной жизни

Народный артист России Александр Буйнов, отметивший недавно 75-летие, рассказал пикантный случай из жизни, связанный с его очками. Артист стал героем шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Певец пришел в студию в сопровождении звездных друзей, готовых помочь ответить на каверзные вопросы шоу. Среди гостей были народные артистки России Лариса Долина и Анита Цой, заслуженные артисты Сергей Мазаев, Жасмин и Олеся Судзиловская, а также дизайнер Игорь Гуляев.

Одним из самых неожиданных стал вопрос о легендарных очках артиста: «Кто и почему не может забыть очки Александра Буйнова в роговой оправе и его в них?». Участники называли различные варианты, но не смогли отгадать эту загадку.

Правильный ответ на этот вопрос озвучил композитор Игорь Крутой.

«Ожидая Сашу, я музицировал, а его супруга была с подарком. Мы ждали именинника. Вдруг пришел совершенно голый Саша, и еще на это место очки подцепил», — раскрыл неожиданные детали Крутой.

Буйнов подтвердил эту историю, добавив, что таким образом решил «создать иллюзию лица». По словам артиста, розыгрыш с очками был частью розыгрыша, который коллеги запомнили на десятилетия.

Ранее Буйнов оказался в центре скандала из-за ДТП, в котором он сбил пенсионерку. Певец нецензурно выругался в ответ на звонок журналистов после аварии. Сын потерпевшей рассказал, что Буйнов не извинился перед женщиной и вначале даже пытался скрыться с места ДТП, но его остановили.