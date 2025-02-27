«Пытался задом уехать». Сын сбитой Буйновым пенсионерки раскрыл детали ДТП

Буйнов после наезда на пенсионерку в Подмосковье не извинился и пытался скрыться

Певец Александр Буйнов не извинился перед пенсионеркой, которую сбил на пешеходном переходе в Подмосковье. Артист даже пытался скрыться с места ДТП, но его остановили. Об этом заявил сын пострадавшей в беседе с 360.ru.

Он отметил, что после случившегося музыкант отстранился, реагировал на все отрешенно, как будто «у него это ежедневно происходит».

«Изначально, как совершил наезд, [Буйнов] пытался задом уехать, в итоге его остановили очевидцы. <…> Когда я приехал, то за машиной прятался, то в стороне где-то ходил», — сказал собеседник 360.ru.

Он отметил, что уехать водителю с места ДТП было невозможно. Вокруг находилось много людей, авария произошла в час пик, когда все возвращались с работы.

«[Я] попросил его отойти и сказал: „Будем действовать в рамках закона, чтобы не пытались скрыться, мне все равно, кто вы такой, чем дышите и как живете“. Он сказал: „Я признаю свою вину“. И все», — объяснил мужчина.

Теперь сын пенсионерки намерен обращаться в полицию. Сейчас он ждет заключение врачей о состоянии здоровья матери. Он отметил, что женщина чувствует себя плохо.

Авария с пенсионеркой случилась вечером накануне в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулем внедорожника Lexus LX 570 и наехал на женщину, когда она переходила дорогу по зебре. Администратор певца Елена Козырь в беседе с 360.ru заявила, что не знает о случившемся.