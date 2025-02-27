Буйнов обматерил журналистов после звонка о ДТП в Подмосковье

Известный певец Александр Буйнов нецензурно выругался в ответ на звонок журналистов после аварии в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В ответ на приветствие журналистки артист ответил матом. Смысл фразы певца был в том, что все его достали.

По информации источника канала, медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП Буйнов был трезв. За прошлый год он нарушил ПДД 32 раза, добавил собеседник Mash.

Ранее стало известно, что певец сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе. Буйнов находился за рулем внедорожника Lexus LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре.

Пострадавшую доставили в больницу с разрывом связок. Администратор Буйнова Елена Козырь в беседе с 360.ru заявила, что не знает о случившемся.