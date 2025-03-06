На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный попал под уголовное преследование. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказали в ведомстве, уголовное дело возбудили в связи с продолжительным уклонением актера от срочной службы в армии. По статье об уклонении молодому человеку может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Помимо сериала «Вампиры средней полосы», актер снимался в сериалах «Содержанки 3» и «Трудные подростки», а также сыграл одну из ролей в российско-китайском фильме «Красный шелк».

Ранее Shot сообщил, что актер Сергей Бурунов задолжал Федеральной налоговой службе миллионы рублей. Если Бурунов в ближайшее время не погасит долг, ему заблокируют счета и запретят выезжать за рубеж. Официально эти сведения не подтверждали ни ФНС, ни сам актер.