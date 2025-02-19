Закрытый показ российско-китайского детектива «Красный шелк» прошел в Москве

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР

Премьера российско-китайского фильма «Красный шелк» прошла в Москве в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе присутствовали актеры, блогеры, журналисты и специальные гости.

Действие фильма разворачивается в 1927 году. Главный герой — бывший царский агент, везущий из Китая в Москву секретные документы. Его груз не может не привлечь внимания, и за ним охотятся иностранные разведчики. В пути ему также предстоит раскрыть убийство, случившееся в поезде.

«В нем очень интересный сценарий, завязка, интрига. Ансамбль актерский неплохой, костюмы, декорации. Все очень гармонично», — рассказала исполнительница одной из ролей Елена Подкаминская.

Также в фильме снимались Гоша Куценко, Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Сложные трюки актеры выполняли сами, без каскадеров. В широкий прокат детектив выйдет 20 февраля. Показы пройдут как в России, так и в Китае.

НМГ кинопрокат
Фото: НМГ кинопрокат
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НМГ кинопрокат
Фото: НМГ кинопрокат
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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НМГ кинопрокат
Фото: НМГ кинопрокат
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НМГ кинопрокат
Фото: НМГ кинопрокат
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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«Этот фильм — показатель. В сегодняшнем мире это важная история, когда страны дружат, а не враждуют», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Благодаря поддержке медиахолдинга цифровые приглашения на сеансы увидят более 10 миллионов человек от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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