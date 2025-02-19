Закрытый показ российско-китайского детектива «Красный шелк» прошел в Москве
Премьера российско-китайского фильма «Красный шелк» прошла в Москве в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе присутствовали актеры, блогеры, журналисты и специальные гости.
Действие фильма разворачивается в 1927 году. Главный герой — бывший царский агент, везущий из Китая в Москву секретные документы. Его груз не может не привлечь внимания, и за ним охотятся иностранные разведчики. В пути ему также предстоит раскрыть убийство, случившееся в поезде.
«В нем очень интересный сценарий, завязка, интрига. Ансамбль актерский неплохой, костюмы, декорации. Все очень гармонично», — рассказала исполнительница одной из ролей Елена Подкаминская.
Также в фильме снимались Гоша Куценко, Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Сложные трюки актеры выполняли сами, без каскадеров. В широкий прокат детектив выйдет 20 февраля. Показы пройдут как в России, так и в Китае.
«Этот фильм — показатель. В сегодняшнем мире это важная история, когда страны дружат, а не враждуют», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Благодаря поддержке медиахолдинга цифровые приглашения на сеансы увидят более 10 миллионов человек от Санкт-Петербурга до Владивостока.