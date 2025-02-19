Закрытый показ российско-китайского детектива «Красный шелк» прошел в Москве

Премьера российско-китайского фильма «Красный шелк» прошла в Москве в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе присутствовали актеры, блогеры, журналисты и специальные гости.

Действие фильма разворачивается в 1927 году. Главный герой — бывший царский агент, везущий из Китая в Москву секретные документы. Его груз не может не привлечь внимания, и за ним охотятся иностранные разведчики. В пути ему также предстоит раскрыть убийство, случившееся в поезде.

«В нем очень интересный сценарий, завязка, интрига. Ансамбль актерский неплохой, костюмы, декорации. Все очень гармонично», — рассказала исполнительница одной из ролей Елена Подкаминская.

Также в фильме снимались Гоша Куценко, Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Сложные трюки актеры выполняли сами, без каскадеров. В широкий прокат детектив выйдет 20 февраля. Показы пройдут как в России, так и в Китае.