Бурунов задолжал налоговой более 10 миллионов рублей

Сейчас долг артиста составляет 10 миллионов 824 тысячи рублей.

«На актера оформлено только ИП, через которое он получает гонорары за съемки в фильмах», — написали авторы поста.

Других компаний у него нет. Если Бурунов в ближайшее время не погасит долг, ему заблокируют счета и запретят выезжать за рубеж. По данным Shot, в собственности актера — автомобиль BMW X5, на нем висит девять неоплаченных штрафов за март. В основном нарушения связаны с превышением скорости.

В декабре 2024 года Федеральная налоговая служба свернула российский бизнес комика Идрака Мирзализаде, а его счета в отечественных банках арестовали из-за долгов. В 2022-м юмористу установили нежелательный срок пребывания в России — он не сможет посещать страну до 2035 года.