В Латвии завели дело о доведении до самоубийства экс-мужа Седоковой

В Латвии возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы, экс-супруга певицы Анны Седоковой. Об этом заявила РИА «Новости» адвокат Маргарита Гаврилова.

«Со мной связывалось полицейское управление Латвии, просили меня поделиться всеми документами и доказательствами, которые я за продолжительный период времени собрала», — сказала юрист.

В четверг, 19 марта, Хорошевский суд Москвы начал рассмотрение по существу иска семьи Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака, совместно нажитым и выплате Анной Седоковой материальной компенсации

Истцы хотят взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей на родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына. Сама певица с требованиями семьи экс-супруга категорически не согласна.

В начале марта бывшая солистка ВИА «Гра» обратилась к поклонникам на фоне продолжающихся судебных тяжб и назвала критику в свой адрес беспочвенной.