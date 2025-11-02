Мужа Орбакайте засняли на улицах Нью-Йорка с красной помадой на губах

Супруга Кристины Орбакайте, бизнесмена Михаила Земцова застукали на улицах Нью-Йорка с накрашенными красной помадой губами. Предприниматель нарядился на празднование Хеллоуина, фотографии выложила в соцсети певица.

Земцов переоделся в мышонка: нарисовал усы и надел головной убор с ушами. Орбакайте примерила образ зеленого динозавра: на ней был плюшевый костюм с хвостом и гребнем на спине. Их дочь нарядилась ангелом: девушка надела ободок с нимбом и белые крылышки.

День всех святых, или Хеллоуин, празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В эту ночь католики переодеваются в костюмы, а дети выпрашивают сладости.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья устроили костюмированный праздник в Белом доме. Они раздавали конфеты детям, некоторые из них были маленькими копиями Трампов.

Президента осудили за вечеринку на Хеллоуин. В то время как правительство США не может выплатить американцам талоны на питание, Трамп устроил гламурную вечеринку.