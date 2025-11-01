Адски цинично. Шатдаун не помешал Трампу закатить роскошную вечеринку в честь Хеллоуина

Трамп устроил дорогостоящую вечеринку в честь Хеллоуина в разгар шатдауна

В то время как правительство США не может выплатить американцам талоны на питание, президент Дональд Трамп устроил гламурную вечеринку в честь Хеллоуина. Об этом со ссылкой на пул журналистов Белого дома сообщил телеканал ABC News .

На фоне шатдауна глава государства закатил роскошный прием в своей частной резиденции Мар-а-Лаго. Мероприятие проходило под лозунгом «Маленькая вечеринка никому не повредит».

«Гости, одетые в костюмы флэпперов, сидели за накрытыми столами под музыку музыкального оркестра. Тема вечера — „A Little Party Never Killed Nobody“», — отметили в сообщении.

Вечеринку посетили его жена Иванка, Тиффани Трамп с мужем, вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и Джаред Кушнер. По данным CBC News, оркестр ВВС исполнил песни Thriller Майкла Джексона, Radioactive Imagine Dragons и Ring of Fire Джонни Кэша.

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна предположила, что временное закрытие федеральных учреждений в США продлится до конца ноября. Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет предупредил, что один день шатдауна обходится стране в 15 миллиардов долларов.