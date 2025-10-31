Трампы на праздновании Хеллоуина встретились со своими маленькими копиями

Президент США Дональд Трамп и Первая леди устроили в Белом доме костюмированный праздник в честь Хеллоуина. Трансляцию мероприятия вели на канале администрации США.

Наряжаться в костюмы Дональд и Меланья Трамп не стали, на президенте был традиционный костюм и красная кепка. Первая леди была в элегантном бежевом пальто. Пара угощала детей конфетами на пороге.

В какой-то момент перед президентом и его супругой предстала группа детей, одетых как Трампы: мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто как у Меланьи, еще один мальчик был в черном костюме охранника. Увидев детей, президент одобрительно закивал и одарил детей конфетами.

Незадолго до начала празднования Дня всех святых Трамп вернулся из недельного турне по Азии. В южнокорейском городе Пусан американский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча началась строго по регламенту и продлилась менее двух часов.