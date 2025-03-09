Селена Гомес трогательно поздравила возлюбленного с 37-летием

Певица Селена Гомес публично поздравила с днем рождения своего возлюбленного — 37-летнего рэпера Бенни Бланко. Она написала трогательное обращение и выложила редкие совместные фотографии в соцсети Instagram*.

«Я не знаю, чем я тебя заслужила, но черт побери, я рада, что ты родился… С днем рождения, детка», — отметила артистка.

Звездная пара обручилась в декабре прошлого года. По данным портала Life&Style, они планируют сыграть свадьбу на заднем дворе нового роскошного особняка, купленного за 35 миллионов долларов.

На церемонию пригласят всего 40 гостей. На свадьбе планируют соблюсти как христианские, так и еврейские традиции. Гомес и Бланко напишут друг другу клятвы и сделают уникальные гравировки на кольцах.

Ранее певица сыграла роль в фильме «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара. В ленте также снялись Карла София Гаскон, Зои Салдана, Адриана Пас, Эдгар Рамирес и Марк Иванир.