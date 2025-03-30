Состояние рэпера Паши Техника остается стабильно плохим, но мозг музыканта не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщила бывшая жена артиста Ева Карицкая.

«В госпитале сообщили, что состояние остается стабильно плохим, легкие поражены из-за инфекции. Работа сердца поддерживается благодаря ЭКМО, мозг не поврежден», — сказала она.

Карицкая добавила, что у рэпера также есть проблемы с почками.

«Что-то плохо выходит оттуда. Завтра будет врач, буду общаться с ним и уточнять, что к чему. Главное, чтобы хуже не стало, легкие сильно повреждены. Паша сильный, главное — верить», — заключила девушка.

Менеджер артиста Марк отмечал, что у Техника не работают легкие, поэтому ему необходима срочная дорогостоящая операция. В социальных сетях объявили сбор на лечение музыканта.

Состояние Техника значительно ухудшилось в ночь на 29 марта. За день до того, как попасть в реанимацию в Таиланде, рэпер рассуждал о собственных похоронах и смерти.