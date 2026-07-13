Московский суд рассмотрит дело наследников Тиммы к Седоковой 18 августа

Останкинский районный суд Москвы назначил предварительное заседание по иску наследников баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В ходе подготовки дела к разбирательству суд принял решение о дате слушания. Заседание состоится 18 августа. Истцами выступили родители спортсмена и его несовершеннолетний сын.

В феврале Хорошевский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск родственников погибшего латвийского баскетболиста. Они потребовали разделить имущество, нажитое спортсменом в браке с Седоковой.

Сама певица позднее заявила в соцсетях, что причиной ее расставания с Тиммой стало домашнее насилие. По словам артистки, бывший муж избивал ее и несколько раз бросал в нее нож.