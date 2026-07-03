Седокова заявила, что ушла от Яниса Тиммы из-за побоев

Певица Анна Седокова заявила, что ушла от латвийского баскетболиста Яниса Тиммы из-за побоев и вспышек агрессии с его стороны. Об этом артистка написала в Instagram*, отвечая на обвинения после смерти бывшего мужа.

Седокова призналась, что долго молчала о происходившем в браке, чтобы сохранить видимость счастливой семьи. По ее словам, Тимма регулярно терял контроль над собой.

«Я ушла из-за его вспышек агрессии <…> Однажды, в День святого Валентина, он избил меня так, что наутро половина моего лица была синей. Я испугалась, что это увидят дети <…> Потом он тысячу раз просил прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, нам всем было страшно. Простите меня за то, что я ушла от человека, который меня бил», — рассказала певица.

Седокова подчеркнула, что не хотела выносить подробности отношений публично, но решила высказаться после новых нападок. Артистка добавила, что любила Тимму и призвала прекратить искать виновных в его смерти.

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