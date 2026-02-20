Московский суд принял иск родственников Тиммы к Седоковой

Хорошевский районный суд Москвы зарегистрировал и принял к производству иск против певицы Анны Седоковой. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Родственники покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — его родители и несовершеннолетний сын — потребовали по закону поделить имущество, совместно нажитое спортсменом в браке с Седоковой.

«Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 2 марта 2026 года», — добавили в пресс-службе.

Истцы попросили признать имущество, приобретенное на имя певицы во время замужества, совместно нажитым, а также выделить супружескую долю баскетболиста и взыскать ее в пользу родственников.

Ранее PR-агент солистки ВИА «Гра» отказалась давать комментарии по ситуации с судом.

Адвокат родственников Тиммы Маргарита Гаврилова подтвердила, что направила иск против знаменитости. По словам юриста, певица при продаже имущества действовала незаконно — она использовала фиктивный брачный договор, чтобы избежать согласия мужа.