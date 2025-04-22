Молодая невеста Лепса рассказала, как поступит после родов
Невеста Лепса заявила, что после родов сделает пластику груди
Студентка Аврора Киба решила после рождения ребенка сделать пластическую операцию на груди. Невеста певца Григория Лепса опровергла беременность, но рассказала о планах на будущее, сообщил «7дней.ru».
На одной из последних вечеринок девушку заметили с округлившимся животом. Она опровергла беременность, но заявила, что в будущем после появления ребенка первым делом обратится к пластическому хирургу.
«Грудь планирую сделать после родов», — сказала Киба.
Свадьба с Лепсом пройдет летом. Пока 62-летний певец ездил по гастролям и зарабатывал деньги, его 19-летняя невеста придумывала, как их потратить. Она захотела устроить вечеринку года, но не отказалась бы просто улететь с мужем на Мальдивы.
Киба живет в Великобритании и учится в Лондонском колледже моды. В день рождения она загадала рождение ребенка.