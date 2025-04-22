Молодая невеста Лепса рассказала, как поступит после родов

Невеста Лепса заявила, что после родов сделает пластику груди

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Студентка Аврора Киба решила после рождения ребенка сделать пластическую операцию на груди. Невеста певца Григория Лепса опровергла беременность, но рассказала о планах на будущее, сообщил «7дней.ru».

На одной из последних вечеринок девушку заметили с округлившимся животом. Она опровергла беременность, но заявила, что в будущем после появления ребенка первым делом обратится к пластическому хирургу.

«Грудь планирую сделать после родов», — сказала Киба.

Свадьба с Лепсом пройдет летом. Пока 62-летний певец ездил по гастролям и зарабатывал деньги, его 19-летняя невеста придумывала, как их потратить. Она захотела устроить вечеринку года, но не отказалась бы просто улететь с мужем на Мальдивы.

Киба живет в Великобритании и учится в Лондонском колледже моды. В день рождения она загадала рождение ребенка.

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