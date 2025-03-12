Три платья и венчание. Как пройдет свадьба Лепса с 19-летней Кибой

Когда в прошлом году Григорий Лепс впервые вывел в свет юную возлюбленную Аврору Кибу и представил ее как свою невесту, мало кто поверил в искренность их чувств. Но постепенно серьезность отношений подтвердилась. Подробности — в материале 360.ru.

Когда поженятся Лепс и Киба

Сначала отношения 62-летнего певца и вчерашней школьницы больше напоминали взаимовыгодное пиар-сотрудничество. Время идет, а артист по-прежнему говорит о планах жениться на Авроре. Теперь появились и детали предстоящего торжества. Сейчас Лепс и Киба, которой в феврале исполнилось 19 лет, поддерживают отношения на расстоянии. Девушка временно переехала в Лондон, где учится на дизайнера. Но уже в июне она вернется в российскую столицу и продолжит получать образование здесь.

«Перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс», — сообщила она подписчикам в соцсети.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» с трепетом ждет возвращения избранницы. Он даже начал готовиться к торжественному бракосочетанию.

«Летом поженимся. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь. Купил новый пиджак, пока не показываю никому», — процитировал музыканта сайт kp.ru.

Аврора тоже предвкушает день, когда отправится под венец. Студентка заявила, что во время праздника сменит три роскошных платья.