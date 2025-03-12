Три платья и венчание. Как пройдет свадьба Лепса с 19-летней Кибой
Когда в прошлом году Григорий Лепс впервые вывел в свет юную возлюбленную Аврору Кибу и представил ее как свою невесту, мало кто поверил в искренность их чувств. Но постепенно серьезность отношений подтвердилась. Подробности — в материале 360.ru.
Когда поженятся Лепс и Киба
Сначала отношения 62-летнего певца и вчерашней школьницы больше напоминали взаимовыгодное пиар-сотрудничество. Время идет, а артист по-прежнему говорит о планах жениться на Авроре. Теперь появились и детали предстоящего торжества. Сейчас Лепс и Киба, которой в феврале исполнилось 19 лет, поддерживают отношения на расстоянии. Девушка временно переехала в Лондон, где учится на дизайнера. Но уже в июне она вернется в российскую столицу и продолжит получать образование здесь.
«Перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс», — сообщила она подписчикам в соцсети.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» с трепетом ждет возвращения избранницы. Он даже начал готовиться к торжественному бракосочетанию.
«Летом поженимся. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь. Купил новый пиджак, пока не показываю никому», — процитировал музыканта сайт kp.ru.
Аврора тоже предвкушает день, когда отправится под венец. Студентка заявила, что во время праздника сменит три роскошных платья.
Где пройдет свадьба Лепса и Кибы
По словам Лепса, основной частью их с Кибой свадьбы станет венчание. Именно эту церемонию, а не роспись в ЗАГСе, певец считает залогом благополучной семейной жизни.
Роспись — это от лукавого. Сначала, думаю, будет венчание. Можно обвенчаться в любом святом месте. Да хоть в Даниловском монастыре. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее муниципальной росписи.
Лепс
Артист добавил, что на свадьбу они с невестой пригласят только самых близких людей, а вот коллег по шоу-бизнесу на торжестве знаменитость видеть не хочет.
Как рассказал в беседе с kp.ru владелец event-агентства Дмитрий Писарев, даже свадьба в узком кругу в 2025 году влетит молодоженам в копеечку. Только на угощение для гостей придется потратить около 500 тысяч рублей.
В качестве площадки для торжества, по мнению Писарева, Лепс может выбрать зал в элитном коттеджном поселке Agalarov Estate. Там музыкант отмечал не один свой день рождения.
Где будут жить Лепс и Киба после свадьбы
Пока что Лепс не рассказывает, куда приведет молодую супругу жить после свадьбы. На вопросы журналистов об этом певец только отшучивается.
В окружении артиста рассказали, что планов приобретать новую недвижимость у него пока нет. А значит, новоиспеченные супруги съедутся в коттедже, который уже есть у звезды.
Больше десяти лет назад Лепс построил два загородных дома в тайском стиле, расположенных в нескольких метрах друг от друга в поселке Третья Охота в Новой Риге. По оценкам риелторов, общая стоимость проекта составила около 400 миллионов рублей. Один из домов певец оставил бывшей жене Анне Шаплыковой и детям. Во втором обустроил для себя музыкальную студию, однако внутри также есть и столовая, и спальни — дом вполне готов встречать новую хозяйку.
Возможно, Лепс все-таки задумается о покупке нового жилья, если Киба осуществит его мечту и подарит ребенка. У музыканта уже есть пятеро детей, но останавливаться на достигнутом он не собирается.
«Я еще стану отцом два или, может быть, даже три раза», — сказал артист.
Юная Аврора тоже желает стать матерью. Недавно девушка призналась фолловерам, что загадала родить дочь, когда задувала свечи в свой 19-й день рождения.