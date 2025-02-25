Невеста Лепса загадала на 19-летие родить ребенка

Избранница певца Григория Лепса Аврора Киба уже начала думать о рождении детей. Об этом девушка завила в свой 19-й день рождения. Ролик с празднования она выложила в соцсети.

На видео Аврора загадала желание, которое удивило ее родственников.

«Внучку тебе, мам!», — сказала Киба перед тем как задуть свечи.

Только мать Авроры не особо была рада желанию дочери, поэтому она заявила, что пока не готова к новому статусу.

Ранее Киба жаловалась подписчикам на свою «нелегкую жизнь». Она призналась, что скучает по 62-летнему певцу Григорию Лепсу. К тому же, девушке не нравится дороговизна жизни в Лондоне по сравнению с привычной в Москве роскошью.

После окончания Московской экономической школы Аврора поступила в Лондонский колледж моды по программе в сфере дизайна. Лепс впервые рассказал о серьезных отношениях с юной избранницей на «Шоу Воли». По словам самой девушки, ей не нужны деньги артиста, так как она выросла в «парниковых» условиях.