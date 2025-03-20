Молодая невеста Лепса оказалась в больнице под капельницей

Будущая супруга певца Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба заявила о плохом самочувствии. Она опубликовала фото с капельницей в Instagram*.

«В попытках восстановиться… болею», — написала невеста Лепса из больницы.

Девушка живет за границей и учится в Лондонском колледже моды. Летом пара планирует пожениться. Жених старше возлюбленной на 44 года, но разница в возрасте его не смущает. По мнению исполнителя хита «Рюмка водки на столе», его избранница станет отличной женой и матерью.

Киба планирует продемонстрировать публике на свадьбе три платья. Сначала пара обвенчается в церкви, а затем распишется в ЗАГСе. Праздник может пройти в элитном коттеджном поселке Agalarov Estate, где музыкант уже отмечал несколько торжеств.

Лепс похвастался, что уже приобрел новый свадебный пиджак. На праздник пригласят только самых близких людей, звезд шоу-бизнеса на церемонии практически не будет.