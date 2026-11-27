Модель и блогер Хейли Бибер снялась для обложки номера Vogue France. Предпринимательница дала интервью по случаю своего 30-летия.

Автором снимков стал турецкий фотограф Мерт Алас. Фотосессия состоялась в одном из парижских особняков во время Недели моды. Для обложки жена Джастина Бибера примерила для себя непривычный богемный образ.

Хейли и Джастин Бибер впервые стали родителями в 2024 году. Пара поженилась в 2018 году, и долгое время подвергалась критике из-за отсутствия детей. Хейли тогда рекомендовала хейтерам заняться своей личной жизнью.

Осенью 2023 года появились слухи, что у супругов проблемы в браке. Однако модель в беседе с изданием GQ Hype опровергла эту информацию, отметив, что с Джастином Бибером у них все хорошо.