Наркотики в семье Бибера. Жену певца заподозрили в употреблении запрещенки

В феврале 2025 года знаменитого певца Джастина Бибера заподозрили в употреблении наркотиков. Кстати, не в первый раз. Недавно поклонники обратили внимание на его жену — они не исключили, что на одном из мероприятий Хейли Бибер находилась под воздействием запрещенки. Подробности — в материале 360.ru.

Хейли Бибер — наркоманка?

Модель появилась на фестивале Coachella-2025 — в первый день она пришла в простом платье мини-длины. На второй день мероприятия ее увидели в спортивных шортах, укороченном бомбере и лоферах в тон.

Однако поклонники заметили другое: жена звездного мужа несколько часов «остервенело» жевала жвачку, странно двигая челюсть. Фанаты предположили, что так она пыталась скрыть ходящую ходуном челюсть после приема веществ.

«А за темными очками [даже поздно вечером] прятала расширенные зрачки. Может в этом причина, что Джастин, который очевидно не в себе, до сих пор не в рехабе?» — написали авторы поста в Telegram-канале «Только никому...».