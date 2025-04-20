Наркотики в семье Бибера. Жену певца заподозрили в употреблении запрещенки
В феврале 2025 года знаменитого певца Джастина Бибера заподозрили в употреблении наркотиков. Кстати, не в первый раз. Недавно поклонники обратили внимание на его жену — они не исключили, что на одном из мероприятий Хейли Бибер находилась под воздействием запрещенки. Подробности — в материале 360.ru.
Хейли Бибер — наркоманка?
Модель появилась на фестивале Coachella-2025 — в первый день она пришла в простом платье мини-длины. На второй день мероприятия ее увидели в спортивных шортах, укороченном бомбере и лоферах в тон.
Однако поклонники заметили другое: жена звездного мужа несколько часов «остервенело» жевала жвачку, странно двигая челюсть. Фанаты предположили, что так она пыталась скрыть ходящую ходуном челюсть после приема веществ.
«А за темными очками [даже поздно вечером] прятала расширенные зрачки. Может в этом причина, что Джастин, который очевидно не в себе, до сих пор не в рехабе?» — написали авторы поста в Telegram-канале «Только никому...».
Зависимость Бибера
В 2019 году Джастин Бибер опубликовал пост-признание о злоупотреблении наркотиками и депрессии. Тяжелые запрещенные вещества появились в его жизни в возрасте 19 лет. Певца неоднократно задерживали за пьяное вождение, превышение скорости и вандализм.
«Я стал обиженным, неуважительным к женщинам и злым. Я отдалился от всех, кто меня любил… К 20 годам я принял все плохие решения, которые только можно было придумать, и превратился из одного из самых любимых и обожаемых людей в самого высмеиваемого, осуждаемого и ненавидимого человека в мире», — рассказывал исполнитель.
Его жизнь стала налаживаться, когда он женился на Хейли. В соцсетях семейная жизнь пары близка к эталону: путешествия, совместный досуг и маленький сын.
Однако в феврале 2025 года Бибера снова заподозрили в употреблении наркотиков, депрессии и проблемах в личной жизни. Фанатов смутил внешний вид певца и видеоролики, на которых артист курит непонятно что и «подозрительно» двигается под музыку.
В марте стало известно, что семья артиста решила уехать из Соединенных Штатов в Европу, чтобы «сбежать от безумной обстановки». Инсайдер заявил, что пара оплатила услуги риелтора, который занимается поиском дома за океаном.