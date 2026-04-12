Джастин Бибер переизобрел лайв-концерты

Джастин Бибер на концерте в Коачелле вместе с фанатами смотрел ролики о себе

Канадский певец Джастин Бибер дал необычный концерт в Коачелле. Вместе с поклонниками он прямо со сцены с ноутбука смотрел видеоролики о себе и комментировал их.

Музыкальная часть превратилась в импровизированное караоке — треки запускались прямо из Сети. Не обошлось без технических неполадок: из-за нестабильного Wi-Fi на площадке минусовки постоянно зависали, на что Бибер жаловался в микрофон, не скрывая раздражения.

Реакция в Сети была максимально полярной. Некоторые оказались в восторге от формата, называя его гениальным перформансом. Другие остались недовольны и обвинили Бибера в неуважении к публике, купившей дорогие билеты.

Ранее стало известно, что известный лейбл Hipgnosis Songs Capital выкупил у Джастина Бибера авторские права на его музыкальные произведения за 200 миллионов долларов.