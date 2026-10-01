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    Модель Анастасия Решетова снялась в фотосессии беременной

    Фото: РИА «Новости»

    Популярная модель и обладательница титула «Первая вице-мисс Россия» Анастасия Решетова ждет второго ребенка. Об этом сообщил журнал «МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ* может не совпадать».

    Решетова снялась в фотосессии для издания, на фотографиях уже заметна беременность.

    В январе 2026 года модели сделал предложение 33-летний Владислав Абрамян, сын президента Всемирного армянского конгресса Ары Абрамяна.

    У женщины уже есть сын Ратмир от рэпера Тимати, родившийся в 2019 году. Пара была в отношениях с 2014 по 2020 год. В конце 2019 года ходили слухи об их тайной свадьбе, которые Тимати и Решетова не опровергали и не подтверждали.

    Подробнее о биографии модели — в материале 360.ru.

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