Модель Валентина Иванова намекнула Тимати о своей беременности

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) вскоре может стать многодетным отцом. Возлюбленная музыканта, модель Валентина Иванова, в шутливой форме сообщила ему о беременности. Видео с реакцией артиста она опубликовала в Instagram*.

Слухи об особенном положении Ивановой ходили давно. Сначала модель их опровергала, но затем снова запутала поклонников.

Девушка сняла видео в машине, где разговаривала по телефону. Когда к ней подсел Тимати, она неожиданно заявила о беременности и положительном тесте, после чего вышла. Ошеломленный рэпер тут же бросился за избранницей.

Модель подписала ролик смеющимся смайликом. Подписчики разделились на два лагеря: одни поздравляют музыканта с будущим пополнением в семействе, а другие сочли видео за шутку.

Сейчас у рэпера двое детей от разных моделей: дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее музыкант рассказал, почему перестал активно выступать семь лет назад. Он хотел больше времени уделить семье и пересмотрел жизненные приоритеты.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена