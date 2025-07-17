Советский и российский актер театра и кино Борис Щербаков признался, что новость о смерти режиссера Юрия Кары опустошающее подействовала на него. Об этом он заявил 360.ru.

«Мы с ним там дружили… Тысячу лет знакомы, еще с „Воров в законе“. Удивительный человек по своей доброте, человеческим качествам. Никогда не крикнет на площадке, интеллигентнейший человек», — сказал актер.

Щербаков добавил, что ему очень жалко Кару из-за его ухода их жизни.

«Очень страдаю, от того, что его нет», — заключил он.

О смерти Кары в возрасте 70 лет стало известно 17 июля. В Ялте у него произошел третий инфаркт из-за проблем с сердцем в связи с перенесенным ковидом.

Зрителю заслуженный деятель искусств России запомнился фильмами «Воры в законе», «Завтра была война», «Мастер и Маргарита» и другими.