«Только написал новый сценарий». Дочь режиссера Кары назвала неожиданной смерть отца

Режиссер Юрий Кара умер в реанимации больницы Ялты, куда его доставили на скорой после третьего инфаркта. Об этом 360.ru заявила дочь кинодеятеля Юлия.

Она подчеркнула, что в Крым режиссер вместе с родными отправился для восстановления здоровья после перенесенного инфаркта в феврале.

«Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — призналась Юлия Кара.

Дочь режиссера добавила, что у отца были грандиозные творческие планы, он успел закончить сценарий нового фильма.

«Он до последнего момента оставался активным и деятельным», — добавила она.

Юлия Кара подчеркнула, что сейчас находится в морге и оформляет все необходимые документы, чтобы в ночь на пятницу, 18 июля, на поезде вывезти тело отца в Москву.

О смерти режиссера Юрия Кары стало известно в четверг, 17 июля. Здоровье режиссера подорвала коронавирусная инфекция. После перенесенного в феврале этого года инфаркта он признавался, что ему долго пришлось восстанавливать речь.