«Только написал новый сценарий». Дочь режиссера Кары назвала неожиданной смерть отца
Дочь режиссера Юрия Кары заявила, что смерть отца стала неожиданной
Режиссер Юрий Кара умер в реанимации больницы Ялты, куда его доставили на скорой после третьего инфаркта. Об этом 360.ru заявила дочь кинодеятеля Юлия.
Она подчеркнула, что в Крым режиссер вместе с родными отправился для восстановления здоровья после перенесенного инфаркта в феврале.
«Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — призналась Юлия Кара.
Дочь режиссера добавила, что у отца были грандиозные творческие планы, он успел закончить сценарий нового фильма.
«Он до последнего момента оставался активным и деятельным», — добавила она.
Юлия Кара подчеркнула, что сейчас находится в морге и оформляет все необходимые документы, чтобы в ночь на пятницу, 18 июля, на поезде вывезти тело отца в Москву.
О смерти режиссера Юрия Кары стало известно в четверг, 17 июля. Здоровье режиссера подорвала коронавирусная инфекция. После перенесенного в феврале этого года инфаркта он признавался, что ему долго пришлось восстанавливать речь.