Умер режиссер Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, у заслуженного деятеля искусств России случился повторный инфаркт в Ялте.

Проблемы с сердцем усугубились у Кары после перенесенного ковида. В феврале 2025 года он также перенес инфаркт, после которого восстанавливался несколько месяцев. Тогда режиссер признавался, что какое-то время не мог даже говорить.

Смерть режиссера подтвердила ТАСС киножурналист Наталья Боброва.

Кара вырос в Донецке, после окончания школы перебрался в Москву, где отучился на инженера-радиофизика. Только потом в его жизни появилось искусство. В 1982 году будущий кинематографист поступил во ВГИК.

Зрителю режиссер запомнился фильмами «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и другими.