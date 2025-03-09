Митрошина попросила отпустить ее под домашний арест

Блогер Александра Митрошина признала свою вину в легализации денежных средств. На время следствия она просит поместить ее под домашний арест. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Уголовное дело возбудили еще в январе 2025 года, а блогершу объявили в федеральный розыск за три дня до покупки билетов в Россию. При этом адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов отмечает, что это была самая «примерная» работа следователей и оперативников.

«Все было по закону, предоставили еду, воду, допуск адвокатов вообще беспрепятственно. Оперативники все делали четко, не препятствовали работе», — сказал он.

Согласно обвинению, Митрошина получила 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Чтобы скрыть свои действия, она легализовала часть этих средств, купив квартиры в Москве.

В полиции рассказали, что блогер скрывалась от следствия, поэтому ее пришлось объявить в уголовный розыск.

Ранее адвокат Мушаилов рассказал, что задержанная Митрошина чувствует себя отлично благодаря взаимопониманию со следствием. Мушаилов, говоря о предъявленных обвинениях, отметил, что «здесь есть тонкая юридическая грань». Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконной деятельности, и, по мнению адвоката, в этом кроется противоречие.