Митрошину доставили в Следственный комитет в Москве

Блогера Александру Митрошину, обвиняемую в отмывании денег, доставили на допрос в здание СК в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Коуча задержали утром 7 марта в Краснодарском крае — в аэропорту города Сочи. По версии следствия, она уклонялась от уплаты налогов.

«В настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия», — отметили в пресс-службе.

По версии обвинения, Митрошина с помощью уклонения от уплаты налогов получила 127 миллионов рублей. Чтобы скрыть преступление, она легализовала их часть с помощью покупки квартир в Москве.

В полиции рассказали, что блогер скрывалась от следствия, поэтому ее пришлось объявить в уголовный розыск.

Позже в Сети появилась информация, что Митрошина задействовала преступную схему «королевы марафонов» Елены Блиновской, чтобы не платить налоги. Для продажи курсов она указывала несколько ИП и применяла упрощенную систему налогообложения.