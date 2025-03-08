«Какая тут схема?». Адвокат Митрошиной объяснил ситуацию с блогером
Адвокат Мушаилов: Митрошина просто не платила налог с ИП, никакой схемы нет
Задержанная блогер Александра Митрошина чувствует себя отлично благодаря взаимопониманию со следствием. Об этом заявил 360.ru адвокат бизнесвумен Михаил Мушаилов.
Сотрудничество со следствием
Правозащитник отметил, что в служебном кабинете следствия царила «погода полного понимания, выслушивания, возможности представить свои версии, свои доводы, свои документы». Не возникло никаких проблем с допуском адвоката до подзащитной.
«Даже несмотря на то, что она отправлена в ИВС, она чувствует себя прекрасно и физически, и морально, и накормлена, напоена. Сотрудники конвоя дали ей с собой принести в СИЗО все, что она хочет, еду, лекарства, средства гигиены», — рассказал адвокат.
По поводу обвинения Мушаилов отметил, что «здесь тонкая юридическая грань». Митрошину обвиняют в уклонении от налогов и легализацию незаконной деятельности, и в этом, по мнению адвоката, кроется противоречие.
По версии следствия, блогер во время проверки купила квартиру на средства, утаенные от налоговой. Мушаилов отметил, что невозможно на одном счеты отделить деньги, которые блогер заработала трудим от тех, которые должны быть уплачены в ФНС.
«То, что она купила, якобы легализовав деньги, она продала после того, как началась налоговая проверка, чтобы купировать ситуацию. И поэтому да, в том факте, что она купила квартиру на деньги с расчетного счета, на котором остались деньги, подлежащие уплате в налоговую, да, мы подтверждаем, она купила квартиру с ИП», — признал адвокат.
Уклонение или легализация
Мушаилов отметил, что пока рано говорить о легализации, это очень специфичная категория.
«Мало кто умеет, из следователей, оперативников с ней работать и понимают, что не может быть легализации законной деятельности. У нас в статье отмывание доходов, полученных преступным путем. Ее деятельность, то есть блогинг, не преступна, коль она облагается налогом. А тут ей начисляют одновременно и налог, и легализацию. Ну, так не бывает», — пояснил правозащитник.
По поводу схожести схемы с той, что использовала блогер Елена Блиновская, то адвокат заявил, что это совсем другая ситуация. «Королева марафонов» сознательно дробила бизнес, у нее были люди, ответственны за функционирование схемой.
«А здесь просто она не платила налог с ИП и, собственно говоря, все. Какая тут схема?» — подчеркнул Мушаилов.