«Какая тут схема?». Адвокат Митрошиной объяснил ситуацию с блогером

Сотрудничество со следствием

Правозащитник отметил, что в служебном кабинете следствия царила «погода полного понимания, выслушивания, возможности представить свои версии, свои доводы, свои документы». Не возникло никаких проблем с допуском адвоката до подзащитной.

«Даже несмотря на то, что она отправлена в ИВС, она чувствует себя прекрасно и физически, и морально, и накормлена, напоена. Сотрудники конвоя дали ей с собой принести в СИЗО все, что она хочет, еду, лекарства, средства гигиены», — рассказал адвокат.

По поводу обвинения Мушаилов отметил, что «здесь тонкая юридическая грань». Митрошину обвиняют в уклонении от налогов и легализацию незаконной деятельности, и в этом, по мнению адвоката, кроется противоречие.

По версии следствия, блогер во время проверки купила квартиру на средства, утаенные от налоговой. Мушаилов отметил, что невозможно на одном счеты отделить деньги, которые блогер заработала трудим от тех, которые должны быть уплачены в ФНС.

«То, что она купила, якобы легализовав деньги, она продала после того, как началась налоговая проверка, чтобы купировать ситуацию. И поэтому да, в том факте, что она купила квартиру на деньги с расчетного счета, на котором остались деньги, подлежащие уплате в налоговую, да, мы подтверждаем, она купила квартиру с ИП», — признал адвокат.