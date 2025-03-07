Митрошина попыталась скрыться от правоохранителей

МВД: блогер Митрошина скрывалась от следствия, ее объявили в розыск

Блогер Александра Митрошина, которая занималась курсами по раскрутке в соцсетях, скрывалась от следственных органов, и правоохранители ее объявили в розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД РФ по столичному региону.

«Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск», — сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что Митрошину задержали утром, 7 марта, в аэропорту города Сочи по обвинению в отмывании денежных средств.

По версии следствия, женщина уклонялась от уплаты налогов, в результате чего не уплатила в казну государства 127 миллионов рублей. Одним из способов незаконной легализации денежных средств, среди прочих, стало приобретение недвижимости в столице.

В ближайшее время правоохранители доставят блогера в Москву, где она даст показания.