Мишин покинул пост генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion после обысков

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин покинул компанию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто — я принял решение закончить карьеру в индустрии», — написал Мишин.

Продюсер рассказал, что из 45 лет его трудового стажа 35 прошли в медиа. Он выразил надежду, что в его жизни больше не будет «никаких больших медийных проектов». При этом Мишин заявил, что, возможно, станет «писать, придумывать».

Ранее, 21 ноября, стало известно, что в его доме прошли обыски. По данным источника РИА «Новости», силовики нашли у продюсера сверток с неизвестным, предположительно, запрещенным веществом. Однако изначально правоохранители начали проверку по делу о пособничестве украинским террористам.

Чем известен Игорь Мишин, ранее напомнил 360.ru.