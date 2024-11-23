23 ноября 2024 00:56 Оскандалился на «голой вечеринке» и попался с наркотиками. Кто такой продюсер Мишин Mash: продюсеру Мишину грозит 10 лет, в его доме нашли наркотики 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Генеральному продюсеру стриминговой платформы KION Игорю Мишину грозит до 10 лет колонии. Все дело в пакетике с одним граммом наркотика, который нашли при обыске его подмосковного дома. Но силовики пришли к продюсеру не в поисках запрещенных веществ, а для проверки его связей с фигурантами делам о пособничестве украинским террористам. 360.ru выяснил, чем известен Игорь Мишин и почему его называют подозреваемым в организации скандальной «голой вечеринки».

Что известно о деле Игоря Мишина?

О приходе силовиков в загородный дом кинопродюсера Игоря Мишина стало известно в четверг, 21 ноября. Наркотики следователи нашли практически случайно, потому что пришли совершенно по другому поводу.

«Нашли у него, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам», — заявил собеседник РИА «Новости».

Авторы Telegram-канала «112» уточнили, что кинопродюсера заподозрили в связях с уехавшим из России и объявленным в розыск галеристом и политтехнологом Маратом Гельманом*, против которого завели уголовное дело о терроризме.

Фото: РИА «Новости»

Издание 66.ru добавило, что в тот же день сотрудники ФСБ пришли в Пермский музей современного искусства PERMM, которым занимался беглый галерист, а также провели обыски в доме директора культурного учреждения Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров. Сам Гельман*, по последним данным, живет в Черногории, где устраивает различные культурные акции. Задержали Игоря Мишина или нет — неизвестно. По результатам экспертизы будет решаться вопрос об уголовном или административном преследовании, сообщил «Коммерсант».

Чем прославился Игорь Мишин?

Уроженец Екатеринбурга и выпускник кафедры социологии философского факультета Уральского государственного университета Игорь Мишин сделал головокружительную карьеру от подсобного рабочего на Уральском электромеханическом заводе до генерального продюсера федеральных телеканалов и одной из крупнейших стриминговых платформ России.

Фото: РИА «Новости»

Свою карьеру на телевидении Мишин начал в 1990 году в возрасте 28 лет в качестве редактора городского кабельного канала «Альянс».Через год он запустил в Екатеринбурге Четвертый канал, который стал первой коммерческой телекомпанией Урала. Сейчас это крупный региональный медиахолдинг. Также продюсер развивал проект «ТНТ-Телесеть», куда входил в состав совета директоров.

После переезда в Москву Мишин продолжил работать над развитием современного телевидения. Он занимал пост генерального директора продюсерского центра «Амедиа» — выросшего в одну из крупнейших киностудий России, работал в холдинге «Медиа-1», в который входили телеканалы «Ю», «Дисней» и «Муз-ТВ», работал на должности генерального директора телеканала ТНТ, а также выступал продюсером целого ряда полнометражных фильмов и сериалов.

Фото: Facebook**.com/igor.mishin.5 / Соцсети

На счету Мишина фильмы «Овсянки», «Любовь с акцентом», «Общага», «Оторви и выбрось», — ставшие лауреатами международных и российских кинофестивалей, а также киносериалы «Полицейский с Рублевки», «Хрустальный», «Клиника счастья» и другие. В 2019 году он пришел на работу в МТС, где занял пост вице-президента по развитию медиабизнеса и генерального директора компании «МТС медиа». Под его руководством запустили стриминговый центр KION с собственным уникальным контентом.

Как продюсер Мишин связан с «голой вечеринкой»?

Скандальную «голую вечеринку» организовала блогер Анастасия Ивлеева в декабре 2023 года в московском клубе Mutabor. К тому времени звезда Instagram** получила всероссийскую известность, появившись в качестве ведущей в нескольких телевизионных проектах. Кроме того, она считалась амбассадором МТС, регулярно появляясь в рекламе холдинга.

О том, что Мишин присутствовал в клубе на устроенной Ивлеевой вечеринке сообщил РЕН ТВ. Журналисты получили доступ к снимкам, которые опубликовал «Коммерсант», а после начала скандала удалил.

Фото: РИА «Новости»

На присутствие продюсера обратили внимание участники общественного движения «Ветераны России». Они обратились в Генеральную прокуратуру с требованием проверить Мишина. Общественники не поверили заявлениям организаторов, что мероприятие носило частный характер. Они пояснили, что в клубе присутствовали фотографы крупных изданий и операторы ряда телеканалов. Кроме того, прямая трансляция шла на пользовательской платформе NUUM, принадлежащей МТС, где работал продюсер.

Фото: Facebook**.com/igor.mishin.5 / Соцсети

«Мишин не только присутствовал на скандальном мероприятии в качестве гостя, но и выступал от имени компании МТС в роли спонсора устроенной вечеринки», — заявили «Ветераны России». Это сообщение растиражировали многие СМИ, не проверив эту информацию.

Когда скандал набрал обороты, в Таганский суд Москвы поступил иск, в котором заявленный истцом адвокат Александр Трещев потребовал взыскать с МТС и Игоря Мишина один миллиард долларов в качестве возмещения морального вреда от «голой вечеринки» с перечислением денег в фонд «Защитники Отечества». На судебное разбирательство истец не явился, его интересы представлял некий Артем Волгин. По его словам, адвокаты МТС объявили, что Мишин ушел с поста вице-президента компании в марте 2023 года, а в начале декабря покинул «МТС Медиа». «Мы были удивлены тем, что представители МТС заявили на заседании, что Мишин был на вечеринке в качестве частного лица. По нашим данным, это не так», — заявил Волгин. В пресс-службе холдинга уточнили, что пост вице-президента Мишин покинул еще в январе 2023 года, но остался генеральным продюсером онлайн-кинотеатра KION. Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска после первого же заседания. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.