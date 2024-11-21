Силовики пришли с обысками к участнику «голой» вечеринки продюсеру Мишину

В доме продюсера Игоря Мишина, которого подозревают в организации скандальной «голой вечеринки», утром прошли обыски. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.

Во время обысков нашли сверток с неизвестным содержимым, которое направили на экспертизу. Собеседник агентства пояснил, что, предположительно, запрещенные вещества криминалисты нашли практически случайно.

«Пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам», — заявил источник.

По сообщению Telegram-канала 112, продюсера подозревают в связях с галеристом Маратом Гельманом*.

Сейчас Игорь Мишин занимает должность генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION, а до этого руководил телеканалом ТНТ и много лет возглавлял екатеринбургский Четвертый канал. Занимается и кинопродюсированием.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» прошла не в то время и не в том месте.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.