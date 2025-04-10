Названы точное время и место прощания с Пашей Техником в Москве

С Пашей Техником простятся в храме в Лефортове 11 апреля

Церемония прощания с российским рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) состоится 11 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщила бывшая жена артиста Ева Карицкая.

Отпевание Паши Техника начнется в 12:00 11 апреля в храме Петра и Павла в столичном районе Лефортово, где когда-то крестили рэпера.

После этого его похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Московской области. Накануне друг артиста Лука Сафронов-Затравкин в беседе с РИА «Новости» уточнил, что рэпер будет в закрытом гробу.

Желающих проститься с популярным артистом предупредили не приносить с собой средства самообороны, не использовать баннеры и флаги, которые не относятся к творческой деятельности Паши Техника, и по возможности воспользоваться общественным транспортом или такси, поскольку парковка рядом с местом прощания будет ограничена.

Ранее Ева Карицкая сообщила, что хоронить его будут в одежде любимых брендов.

Паша Техник умер в Таиланде в ночь на 5 апреля по местному времени. Его менеджер Марк Яровный назвал причиной смерти легочную инфекцию.