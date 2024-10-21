Милош Бикович показал трогательное фото с ребенком в День отца

Сербско-российский актер Милош Бикович опубликовал снимок с сыном в Telegram-канале . Так артист поздравил себя праздником — Днем отца.

Сына актеру родила 26-летняя черногорская модель Ивана Малич. Актер редко афиширует подробности своей личной жизни, но в честь праздника показал фото с младенцем.

На снимке Бикович лежит на спине у бассейна. На вытянутых руках он держит ребенка в подгузниках.

«С Днем отца! Теперь это и мой день тоже!» — написал актер.

Ранее Бикович говорил, что готов фотографироваться с поклонниками даже в туалете, но откажет в просьбе сделать снимок, если в это время находится с ребенком. Милош объяснил, что это время принадлежит сыну и отнимать его никто не имеет права.

Также артист не фотографируется с фанатами, когда разговаривает по телефону или опаздывает.