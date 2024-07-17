Звезда «Холопа» Бикович признался, что фотографируется с фанатами даже в туалете

Актер Милош Бикович пообщался с журналистами на фестивале VK Fest в Лужниках. Он рассказал в каких случаях может отказать поклонникам в просьбе сделать совместное фото, сообщил Пятый канал .

«Первый — это если я со своим ребенком. У меня на это нет времени, это время не принадлежит даже мне, оно принадлежит ребенку и я не имею права его отнимать», — отметил Бикович.

Также актер не фотографируется, если разговаривает по телефону или опаздывает. При этом он не отказывает, если просьба о фото поступила в туалете аэропорта или ресторана. Но звезда «Холопа» добавил, что еще не готов фотографироваться с поклонниками в церкви.

Актер Милош Бикович ранее показал редкие фотографии с семьей. На кадрах он гулял со своей женой Иваной Малич и маленьким сыном. Артист впервые сообщил о том, что станет отцом в сентябре 2023 года.