Звезда «Холопа» Бикович показал фотографии с женой и сыном

@MilosBikovic
Фото: @MilosBikovic/Telegram

Актер Милош Бикович выложил редкие фото с семьей в своем Telegram-канале. На кадрах он гулял с коляской по лесу и позировал со своей женой Иваной Малич.

«Выходные провел недалеко от Москвы… Вкусно поел и, главное, отдохнул… Уже вернулся в Москву. Съемки ждут», — написал актер в комментарии к фотографиям.

Бикович неохотно делится с поклонниками и журналистами подробностями своей личной жизни. Но в сентябре 2023 года он сообщил, что скоро станет отцом.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим», — написал актер в социальных сетях и попросил журналистов не беспокоить его семью звонками и распросами.

В январе 2024 года у пары родился сын.

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