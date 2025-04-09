Михаил Ефремов вернулся домой из колонии

К дому Ефремова подвез Никита Высоцкий.

«Чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу… Спасибо, что встретили», — сказал журналистам актер, выбравшись из машины.

Ефремов поблагодарил всех, кто поддерживал его, и снова выразил соболезнования родным и близким погибшего по его вине. После этого Высоцкий увел друга, напомнив журналистам, что они «обещали отстать».

Адвокат артиста Юрий Падалко сообщил, что Ефремов покинул колонию рано утром втайне от журналистов. При этом он опроверг слухи, что актера вывезли на реанимобиле, хотя и признал, что у подзащитного серьезные проблемы со здоровьем, которые предстоит решать. После лечения, по словам юриста, актер собирается вернуться к работе.