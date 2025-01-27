Мексиканская актриса приехала на съемки к Петрову с овчарками и охраной

Актер Александр Петров поделился впечатлениями о работе в комедии «Василий», где он снимался с мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль. Артиста впечатлило ее первое появление на площадке. В интервью Пятому каналу он рассказал, что девушка приехала с овчарками и охраной.

«Была мексиканская группа, которая все очень точно понимала, все знала, делала так, чтобы всем было удобно. Я находился в максимальном комфорте, наслаждении», — отметил Петров.

Съемки фильма проходили в Мексике, где актер давно мечтал побывать. В итоге ему очень понравилась страна. Во время съемок местные жители разглядывали необычную для этих мест внешность артиста.

Ранее стало известно, что Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Это первый случай, когда россиянин будет претендовать на такую престижную награду. За месяц стоимость смены Юры Борисова выросла почти в три раза и достигла двух миллионов. После номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.