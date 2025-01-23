Звезду «Аноры» Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Об этом сообщили в эфире YouTube-канала Американской киноакадемии.

Номинацию он получил за роль Игоря в фильме «Анора». Борисов стал первым актером из России, который вошел в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств.

За «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» с Юрием Борисовым будут бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Кинокартина «Анора» американского режиссера и сценариста Шона Бейкера также претендует на «Оскар» в главной категории «Лучший художественный фильм», а сам Бейкер вошел в короткий список премии в номинации «Лучший режиссер».

В январе Юру Борисова также номинировали на главную кинопремию Великобритании BAFTA. Церемония награждения победителей состоится 16 февраля.

До этого актер боролся за премию «Золотой глобус». Тогда победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал американец Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль».