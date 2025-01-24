Борисов признался, что ему сложно осознать свою номинацию на «Оскар»

Актер Юрий Борисов в беседе с ТАСС признался, что ему было непросто осознать свою номинацию на премию «Оскар». Но он счастлив и благодарен всем за поддержку.

«Я очень рад, это, конечно, сложно осознавать в моменте», — отметил он.

Борисов рассказывал, что новость о номинации узнал, когда ехал в машине с семьей. Его жена начала кричать и плакать.

Артист Юрий Борисов номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора». Это первый случай, когда российского актера номинировали на эту престижную награду.

В 2024 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Анора», снятого в жанре комедийной драмы. Режиссером картины выступил Шон Бейкер. Кинокартина получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь».

Раньше смена Юры Борисова стоила 600–800 тысяч рублей, но месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов. Источник 360.ru рассказал, что после номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.